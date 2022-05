Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), nel primo trimestre 2022 il Pil della Germania è salito del 4,0% annuo, contro l'1,8% dell'ultimo periodo dello scorso anno (2,8% il rialzo del terzo trimestre) e in linea con la prima lettura preliminare diffusa a fine aprile.

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l'agenzia nazionale di statistica tedesca), nel primo trimestre 2022 il Pil della Germania è salito del 4,0% annuo, contro l'1,8% dell'ultimo periodo dello scorso anno (2,8% il rialzo del terzo trimestre) e in linea con la prima lettura preliminare diffusa a fine aprile. Su base sequenziale l'economia tedesca ha invece registrato un'espansione dello 0,2% contro il precedente declino dello 0,3% (1,7% il progresso del terzo trimestre), anche in questo caso in linea con il dato flash.

(RR - www.ftaonline.com)