[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

In Germania, l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) ha pubblicato le stime preliminari del Pil relativo al primo trimestre 2021, un dato che segnala una nuova contrazione dell'economia tedesca. Su base trimestrale il Pil è diminuito dell'1,7%, risultando in calo dal +0,5% (consensus -1,5%). (CC - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.