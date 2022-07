In Giappone la BoJ ha comunicato che a giugno l'Indice dei costi dei servizi alle imprese è risultato in rialzo del 2% su base annuale.

In Giappone la BoJ ha comunicato che a giugno l'Indice dei costi dei servizi alle imprese è risultato in rialzo del 2% su base annuale. Il dato è in linea con le attese degli analisti ed in leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione pari a +1,9%

(AC - www.ftaonline.com)