Secondo quanto reso noto su base preliminare dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, l'indice anticipatore del Giappone è calato in gennaio a 103,7 punti dai 104,7 punti della lettura finale di dicembre (103,7 punti in novembre), restando per l'undicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 100 punti. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece sceso a 94,3 punti dai 94,8 punti precedenti (94,0 punti in novembre). (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

