Recupero per la fiducia delle aziende manifatturiere del Giappone. Il Reuters Tankan, indice che anticipa l'omonimo sondaggio trimestrale della Bank of Japan (BoJ), è infatti cresciuto in giugno a 9 punti dai 5 punti di maggio (11 punti in aprile). In aprile la BoJ aveva reso noto che nel primo trimestre 2022 l'indice Tankan era sceso a 14 punti dai 17 punti della lettura finale relativa all'ultimo periodo del 2021 (18 punti nel terzo trimestre, quando si era attestato sui massimi dai 19 punti del quarto trimestre 2018).

