Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in Giappone l'indice di attività del settore terziario è cresciuto in maggio del 3,6% annuo, in miglioramento rispetto allo 0,3% di aprile (0,7% il declino di marzo). Su base sequenziale, rettificata stagionalmente, l'indice è invece salito dello 0,8% contro lo 0,7% precedente (1,3% in marzo), nel terzo incremento consecutivo.

