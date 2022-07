L'assassinio dell'ex premier Shinzo Abe sostiene il suo partito nelle urne e garantisce al suo successore Fumio Kishida di governare senza interruzioni fino alle elezioni programmate per il 2025. Domenica il Liberal Democratic Party (Ldp, in giapponese Jimint?) ha conquistato, insieme al partner di coalizione Komeito, 76 dei 125 seggi della Camera dei Consiglieri (Sangiin, la Camera Alta della Dieta Nazionale, il parlamento del Giappone) oggetto di consultazione, rispetto ai 69 precedentemente detenuti. Come sottolinea Reuters, le elezioni per la Camera Alta sono in genere un referendum sul governo in carica. Non era in gioco un cambio di esecutivo, che invece è deciso dalla Camera dei Rappresentanti (Sh?giin, la Camera Bassa). La solida maggioranza potrebbe consentire a Kishida di rivedere la costituzione pacifista del Giappone, un sogno che Abe non è mai riuscito a realizzare.

