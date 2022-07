La Bank of Japan (BoJ) migliora l'outlook per sette delle nove regioni in cui viene diviso il Giappone.

La Bank of Japan (BoJ) migliora l'outlook per sette delle nove regioni in cui viene diviso il Giappone. Nell'ultima edizione del Regional Economic Report (noto come Sakura Report), l'istituto centrale del Giappone ha spiegato che Hokkaido, Tohoku, Hokuriku, Kinki, Chugoku, Shikoku e Kyushu-Okinawa hanno registrato una moderata ripresa, sebbene rimangano pressioni al ribasso. Per Kanto-Koshinetsu, invece, si sono intensificati gli effetti dei problemi alla supply chain, mentre a Tokai la ripresa ha evidenziato una pausa.

(RR - www.ftaonline.com)