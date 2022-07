Nell'edizione di luglio dell'Outlook for Economic Activity and Prices, la Bank of Japan (BoJ) ha peggiorato dal 2,9% al 2,4% la stima di espansione dell'economia del Sol Levante nell'anno fiscale 2022 (iniziato in aprile).

Nell'edizione di luglio dell'Outlook for Economic Activity and Prices, la Bank of Japan (BoJ) ha peggiorato dal 2,9% al 2,4% la stima di espansione dell'economia del Sol Levante nell'anno fiscale 2022 (iniziato in aprile). Alzata invece al 2,0% quella relativa alla crescita del Pil nell'esercizio 2023, contro l'1,9% dell'outlook di aprile. La BoJ prevede che quest'anno l'inflazione core superi il target del 2% attestandosi al 2,3% contro l'1,9% stimato in aprile. Negli anni fiscali 2023 e 2024 l'inflazione dovrebbe poi calare all'1,4% e all'1,3% rispettivamente.

