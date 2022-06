di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, in Giappone i consumi privati (che pesano per quasi il 60% sul Pil) sono saliti dello 0,1% sequenziale nel primo trimestre 2022, dopo il progresso del 2,5% dell'ultimo periodo dello scorso anno (1,3% il declino del terzo) e contro la lettura invariata del dato flash diffuso in maggio.