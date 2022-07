L'Ufficio di Gabinetto nipponico ha comunicato il dato relativo all'Economy Watchers corrente (sondaggio che determina la fiducia tra i lavoratori in Giappone in relazione all'attività economica e permette di anticipare la spesa dei consumatori), che registra per giugno un declino a 52,9 punti dai 54,0 punti di maggio (50,4 punti in aprile), contro i 52,4 punti del consensus.