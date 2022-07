di Financial Trend Analysis

Il governo del Giappone ha rettificato le stime relative alle entrate fiscali dell'esercizio 2021, chiuso lo scorso 31 marzo. Le entrate sono state riviste al nuovo record di 67.000 miliardi di yen (476 miliardi di euro), contro i 60.800 miliardi (432 miliardi di euro) dell'anno fiscale 2020. Le entrate fiscali per il passato esercizio erano state stimate in 57.400 miliardi di yen (407 miliardi di euro) in occasione dell'adozione del bilancio iniziale dell'anno ed erano state riviste a 63.900 miliardi (454 miliardi di euro) quando era stato compilato il bilancio supplementare a fine 2021.

(RR - www.ftaonline.com)