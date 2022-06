Il governo del Giappone è pronto a un intervento sul forex, se sarà necessario, per reagire alla debolezza dello yen, che si muove sui minimi di 24 anni nei confronti del dollaro. "Il governo sarà in stretto contatto con la Bank of Japan mentre osserverà il mercato dei cambi e il suo impatto sull'economia e sui prezzi con un senso di urgenza ancora maggiore", ha dichiarato il ministro delle Finanze Shunichi Suzuki, citato da Reuters. "Risponderemo in modo appropriato, se necessario, mantenendo una stretta comunicazione con le autorità valutarie di altri Paesi", ha aggiunto.

