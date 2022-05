Secondo i dati diffusi dalla Bank of Japan, la base monetaria del Sol Levante è cresciuta in aprile del 6,6% annuo, in rallentamento rispetto al 7,9% di marzo (7,6% in febbraio).

Secondo i dati diffusi dalla Bank of Japan, la base monetaria del Sol Levante è cresciuta in aprile del 6,6% annuo, in rallentamento rispetto al 7,9% di marzo (7,6% in febbraio). La base monetaria del Giappone si è attestata lo scorso mese a quota 688.403 miliardi di yen (5.007 miliardi di euro al cambio attuale), in rialzo rispetto ai 688.033 miliardi (5.004 miliardi di euro) di marzo.

(RR - www.ftaonline.com)