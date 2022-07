Secondo quanto comunicato dal ministero delle Finanze nipponico, in giugno le esportazioni dal Giappone sono rimbalzate del 19,4% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 15,8% di maggio (e al 12,5% di aprile), contro il 16,0% del consensus di FactSet.

Secondo quanto comunicato dal ministero delle Finanze nipponico, in giugno le esportazioni dal Giappone sono rimbalzate del 19,4% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 15,8% di maggio (e al 12,5% di aprile), contro il 16,0% del consensus di FactSet. Il dato segna la sedicesima espansione consecutiva per l'export del Sol Levante. Le importazioni sono invece cresciute del 46,1% annuo, contro il 48,9% precedente (28,3% in aprile) e il 45,7% atteso. Il risultato è stato un deficit della bilancia commerciale calato a 1.384 miliardi di yen (9,8 miliardi di euro) dai 2.386 miliardi (16,9 miliardi di euro) precedenti e sotto ai 1.508 miliardi (10,7 milioni di euro) del consensus. Si tratta dell'undicesimo mese consecutivo in deficit per la bilancia commerciale del Giappone.

(RR - www.ftaonline.com)