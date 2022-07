Secondo i dati diffusi dal ministero nipponico di Affari Interni e Comunicazione, in giugno l'inflazione è calata nella regione di Tokyo al 2,3% annuo dal 2,4% di maggio (2,5% in aprile, quando si era attestata sui massimi dal 2,9% del settembre 2014).

Secondo i dati diffusi dal ministero nipponico di Affari Interni e Comunicazione, in giugno l'inflazione è calata nella regione di Tokyo al 2,3% annuo dal 2,4% di maggio (2,5% in aprile, quando si era attestata sui massimi dal 2,9% del settembre 2014). L'indice core dei prezzi al consumo è invece cresciuto del 2,1% annuo contro l'1,9% di aprile e maggio (0,8% in marzo). Il dato è in linea con il consensus di Reuters. I prezzi al consumo sono calati dello 0,1% su base mensile, rettificata stagionalmente, contro il rialzo dello 0,2% della lettura finale di maggio (0,4% l'incremento di aprile).

(RR - www.ftaonline.com)