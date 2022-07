Secondo quanto comunicato dalla Bank of Japan (BoJ), in giugno la massa monetaria M2 è salita in Giappone del 3,3% annuo, a 1.

Secondo quanto comunicato dalla Bank of Japan (BoJ), in giugno la massa monetaria M2 è salita in Giappone del 3,3% annuo, a 1.208.200 miliardi di yen (8.688 miliardi di euro al cambio attuale), contro il 3,1% della lettura finale di maggio (3,4% in aprile). La massa monetaria M3 è invece cresciuta del 3,0% annuo, contro il 2,9% precedente (3,1% in marzo e aprile).

