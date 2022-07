La Bank of Japan ha comunicato che in giugno i prestiti erogati dagli istituti di credito del Sol Levante sono saliti dell'1,3% annuo, contro lo 0,7% di maggio (0,9% in aprile), a quota 585.

La Bank of Japan ha comunicato che in giugno i prestiti erogati dagli istituti di credito del Sol Levante sono saliti dell'1,3% annuo, contro lo 0,7% di maggio (0,9% in aprile), a quota 585.069 miliardi di yen, pari a 4.254 miliardi di euro al cambio attuale. Il dato si confronta con il rialzo dello 0,8% del consensus. Escludendo i trust l'aumento dei prestiti è stato invece dell'1,5% annuo, contro lo 0,9% precedente (1,0% in aprile).

