Ulteriore frenata per l'attività manifatturiera del Giappone, che rimane comunque sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione per il diciottesimo mese consecutivo (dopo una striscia negativa durata 22 mesi). In luglio l'indice Pmi Jibun Bank stilato da S&P Global è infatti sceso su base preliminare a 52,2 punti dai 52,7 punti della lettura finale di giugno (53,3 punti in maggio).

