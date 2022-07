Stand-by per la fiducia delle aziende manifatturiere del Giappone. Il Reuters Tankan, indice che anticipa l'omonimo sondaggio trimestrale della Bank of Japan (BoJ), è infatti rimasto stabile in luglio sui 9 punti già registrati in giugno (5 punti in maggio). A inizio mese la BoJ aveva reso noto che nel secondo trimestre 2022 l'indice Tankan era sceso a 9 punti dai 14 punti del primo (17 punti nell'ultimo periodo del 2021).

(RR - www.ftaonline.com)