Secondo quanto reso noto su base preliminare dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, l'indice anticipatore del Giappone è calato in maggio a 101,4 punti dai 102,9 punti della lettura finale di aprile (100,8 punti in marzo), restando comunque per il quindicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 100 punti. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece sceso a 95,5 punti dai 96,8 punti di marzo e aprile (96,3 punti in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)