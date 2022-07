Secondo quanto comunicato dal ministero di Affari interni e Comunicazione nipponico, in maggio il job-to-applicant ratio (rapporto tra posizioni disponibili e richieste di lavoro) sale in Giappone a 1,24 punti dagli 1,23 punti precedenti (1,22 punti in marzo).

Secondo quanto comunicato dal ministero di Affari interni e Comunicazione nipponico, in maggio il job-to-applicant ratio (rapporto tra posizioni disponibili e richieste di lavoro) sale in Giappone a 1,24 punti dagli 1,23 punti precedenti (1,22 punti in marzo). Il dato, in linea con il consensus di Reuters, si confronta con gli 1,09 punti del maggio 2021.

(RR - www.ftaonline.com)