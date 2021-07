[Investi ancora come un Pivello?] Clicca QUI ORA ed iscriviti al webinar gratuito in cui scoprirai come EVITARE i 6 ERRORI da pivello che non ti fanno guadagnare quando investi in borsa.

Secondo quanto reso noto dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è balzata in Giappone del 21,1% annuo in ulteriore accelerazione rispetto al 15,4% di aprile (e al 3,4% di marzo) ma sotto al 22,0% della lettura preliminare diffusa a fine giugno. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è invece crollata del 6,5% dopo il rialzo del 2,9% di aprile (1,7% in marzo), contro la flessione del 5,9% del dato flash. (RR - www.ftaonline.com)

