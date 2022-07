di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal ministero di Affari interni e Comunicazione nipponico, in maggio la spesa delle famiglie ha registrato in Giappone un calo dello 0,5% annuo, comunque in ulteriore miglioramento rispetto al precedente declino dell'1,7% (e alla flessione del 2,3% di marzo) e contro il ribasso del 2,1% del consensus di Reuters.