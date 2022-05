Secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, in marzo gli ordini di macchinari industriali core (escludendo cioè quelli per la generazione elettrica e quelli navali) sono cresciuti in Giappone del 7,6% annuo, contro il 4,3% di febbraio (5,1% in dicembre e gennaio) e il 3,7% stimato dagli economisti.