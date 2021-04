[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in marzo la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 4,0% annuo, contro il declino del 2,0% di febbraio (5,2% il crollo di gennaio) e sopra al progresso dell'1,0% atteso degli economisti. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è invece salita del 2,2% dopo il ribasso dell'1,3% di febbraio (4,3% l'incremento di gennaio) e contro il calo del 2,0% del consensus di Reuters. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.