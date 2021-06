[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Secondo quanto reso noto dall'Ufficio di Gabinetto nipponico, l'indice anticipatore del Giappone è salito in aprile a 103,8 punti dai 102,4 punti di marzo (99,2 punti in febbraio), attestandosi sui massimi dai 104,5 punti segnati nel febbraio 2014. Il dato è stato rivisto al rialzo dai 103,0 punti della lettura preliminare comunicata a inizio mese. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece cresciuto a 95,3 punti dai 92,9 punti precedenti (89,9 punti in gennaio), contro i 95,5 punti del dato flash. (RR - www.ftaonline.com)

