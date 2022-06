Ulteriore frenata per la fiducia dell'industria del Giappone: nel secondo trimestre 2022, infatti, il Business Survey Index (Bsi, sondaggio del ministero delle Finanze nipponico che misura la fiducia delle grandi imprese) relativo al settore manifatturiero è calato a -9,9 punti da -7,6 punti del primo (7,9 punti in positivo nell'ultimo periodo del 2021).

Ulteriore frenata per la fiducia dell'industria del Giappone: nel secondo trimestre 2022, infatti, il Business Survey Index (Bsi, sondaggio del ministero delle Finanze nipponico che misura la fiducia delle grandi imprese) relativo al settore manifatturiero è calato a -9,9 punti da -7,6 punti del primo (7,9 punti in positivo nell'ultimo periodo del 2021). L'outlook è tuttavia per un recupero a 8,2 punti in terzo e quarto trimestre.

