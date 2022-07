Il Purchasing Manufacturers' Index (Pmi) dei servizi del Giappone, stilato da S&P Global in collaborazione con Jibun Bank, è salito in giugno a 54,0 punti dai 52,6 punti di maggio (50,7 punti in aprile), confermandosi per il terzo mese sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione.

Il Purchasing Manufacturers' Index (Pmi) dei servizi del Giappone, stilato da S&P Global in collaborazione con Jibun Bank, è salito in giugno a 54,0 punti dai 52,6 punti di maggio (50,7 punti in aprile), confermandosi per il terzo mese sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il dato si confronta con i 54,2 punti della lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, è invece cresciuto a 53,0 punti dai 52,3 punti precedenti (51,1 punti in aprile), contro i 53,2 punti del dato flash.

