Fiducia delle grandi imprese del Sol Levante in ulteriore rallentamento.

di Financial Trend Analysis

Fiducia delle grandi imprese del Sol Levante in ulteriore rallentamento. Nel secondo trimestre 2022 l'indice Tankan stilato dalla Bank of Japan è infatti sceso a 9 punti dai 14 punti del primo (17 punti nell'ultimo periodo dello scorso anno). Il dato è inferiore ai 12 punti del consensus di Quick. La componente in prospettiva dell'indice è però salita a 10 punti dai 9 punti precedenti (13 punti nel quarto trimestre 2021), sotto comunque ai 14 punti stimati dagli economisti.

