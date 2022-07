Secondo la stima preliminare della Japan Machine Tool Builders' Association (Jmtba), in giugno gli ordini di macchine utensili sono rimbalzati in Giappone del 17,1% annuo, in ulteriore rallentamento però rispetto al 23,7% di maggio (e al 25,0% di aprile).

Secondo la stima preliminare della Japan Machine Tool Builders' Association (Jmtba), in giugno gli ordini di macchine utensili sono rimbalzati in Giappone del 17,1% annuo, in ulteriore rallentamento però rispetto al 23,7% di maggio (e al 25,0% di aprile). Si tratta comunque del ventesimo rialzo consecutivo dopo una striscia in negativo durata 24 mesi.

(RR - www.ftaonline.com)