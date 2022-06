Nono mese consecutivo d'inflazione per il Sol Levante dopo una striscia di deflazione durata un intero anno. Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Affari Interni e Comunicazione, in maggio il tasso d'inflazione è rimasto invariato in Giappone sul 2,5% annuo già registrato in aprile (1,2% in marzo), confermandosi sui massimi dal 2,9% dell'ottobre 2014. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la crescita dell'indice dei prezzi al consumo ha invece rallentato allo 0,3% dallo 0,4% dei precedenti tre mesi (0,1% in dicembre e gennaio). L'inflazione core è parimenti rimasta stabile sul 2,1% annuo del mese precedente (0,8% in marzo), in linea con le attese degli economisti. In questo caso si tratta della lettura più elevata dal marzo 2015.

