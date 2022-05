di Financial Trend Analysis

Giglio Group +3,8% positiva dopo il balzo di volatilità di ieri in scia ai risultati del primo trimestre, periodo archiviato con ricavi in leggero miglioramento a 10,2 milioni di euro rispetto ai 10,1 del trim1 2021 ma il risultato netto torna positivo per 0,5 milioni (-0,5 milioni un anno fa).