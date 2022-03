I Måneskin affidano, a livello globale, la produzione e vendita online del loro merchandaising a Giglio Group SpA.

Milano, 18 Marzo 2022 – Giglio Group S.p.A., società di e-commerce ed NFT, quotata sul segmento STAREuronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (Ticker GG), attraverso la controllata IBOX SA, ieri ha siglato un importante accordo triennale con Måneskin Empire, titolare in esclusiva dei diritti d'immagine dell'omonima band divenuta in breve tempo un'icona rock internazionale, con oltre 3 miliardi di streaming e dischi d'oro e di platino collezionati in tutti i Paesi del mondo. L'accordo prevede lo sviluppo e la gestione dello store online www.merch.maneskin.it nonché la produzione del merchandising della band.

In particolare, i servizi garantiti da Giglio Group coprono il più ampio range di servizi e-commerce, dalla creazione, attivazione e sviluppo del negozio on line, alla catena logistica internazionale, dalle attività di store e brand management, al customer care e alla completa gestione del sito (design grafico, promozione e marketing automation).

Alessandro Giglio, Presidente e CEO di Giglio Group, ha dichiarato : "Collaborare con una delle più grandi rock band mondiali è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto il nostro gruppo e per il nostro team che ha lavorato per mesi a questo grandissimo progetto. L'annuncio di oggi si inserisce nel nostro progetto di sviluppo già precedentemente comunicato: la Giglio Group è da un anno che investe sulle nuove frontiere del digitale e dell'e-commerce ed ora, che sono diventate realtà, è il primo a coglierne i frutti, con grandi aspettative di ulteriori importanti sviluppi su NFT e Metaversop, a partire dalla società Meta Revolution srl costituita il 7 marzo 2022."

(SF - www.ftaonline.com)