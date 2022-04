Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, rende noto su base volontaria i risultati consolidati gestionali delle vendite del primo trimestre 2022 (dati non soggetti a revisione contabile), suddivisi per area geografica e tipologia di canale di vendita.

Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, rende noto su base volontaria i risultati consolidati gestionali delle vendite del primo trimestre 2022 (dati non soggetti a revisione contabile), suddivisi per area geografica e tipologia di canale di vendita. Al 31 marzo 2022, Gismondi 1754 ha riportato un fatturato consolidato totale pari a 3.527.314 euro, in crescita del +153% rispetto a 1.396.178 euro del primo trimestre 2021. Una variazione positiva di oltre 2,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a cui hanno contribuito tutti i canali di vendita principali del brand genovese. Spicca il canale wholesale, che al 31 marzo 2022 vale complessivamente 1.718.837 euro, rispetto ai 501.302 euro nel Q1 2021, con un incremento in particolare nell'area Usa (vendite a 631.767 euro per un +391%) ed Europa (vendite per 816.536 euro pari a +227%). Quasi raddoppiato anche il segmento Special Sales, passato da 513.536 euro del primo trimestre 2021, a 939.286 euro nel Q1 2022.

