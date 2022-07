Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, rende noto su base volontaria i risultati consolidati gestionali delle vendite del secondo trimestre 2022 (dati non soggetti a revisione contabile), suddivisi per area geografica e tipologia di canale di vendita.

Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, rende noto su base volontaria i risultati consolidati gestionali delle vendite del secondo trimestre 2022 (dati non soggetti a revisione contabile), suddivisi per area geografica e tipologia di canale di vendita. Risultati che testimoniano la crescita del Gruppo e il consolidamento della riconoscibilità del brand a livello internazionale.

Nel secondo trimestre 2022, Gismondi 1754 ha riportato un *fatturato gestionale consolidato *totale pari a 3.491.905 euro, in crescita del +39%, rispetto ai € 2.506.995 euro del secondo trimestre 2021, un dato che evidenzia la crescita continua e sostenuta del Gruppo rispetto al semestre dell'anno precedente.

Infatti, gli ottimi dati del secondo trimestre portano i risultati consolidati complessivi delle vendite del primo semestre 2022 a €7.019.219 euro, pari ad una crescita del +79,8% rispetto ai € 3.903.173 del primo semestre 2021.

In raffronto al 2Q 2021, la crescita del secondo trimestre 2022 è stata principalmente spinta dalle vendite nel canale wholesale, sia a livello europeo (+94%), che negli USA (+85%) e in Medio Oriente (+100%).

Degni di nota sono anche i risultati del negozio di St. Moritz, che chiude con € 407.121 di vendite, e del negozio di Portofino, le cui vendite sono salite a €199.049. Nonostante la leggera flessione nel secondo trimestre 2022, le special sales mostrano comunque una crescita nel primo semestre 2022 pari al +19% e rimangono un canale strategico per la Società.

Il negozio di via Galata (GE) risulta in leggera flessione stagionale, ma in linea con il budget. Analizzando i ricavi per aree geografiche, al 30 giugno 2022 cresce percentualmente l'incidenza sul fatturato dell'area Svizzera, che rappresenta ora il 24% dei ricavi, mentre è in lieve calo l'Italia, che rappresenta anch'essa il 24% del fatturato.

In sensibile aumento anche USA e Repubblica Ceca, che rappresentano rispettivamente il 26% e il 13% delle vendite. L'Europa, complessivamente, al 2Q 2022 vale circa il 61% del fatturato di Gismondi 1754, in aumento rispetto al 54% dell'anno precedente.

|VENDUTO GISMONDI 1754 |1°Q 2021 |1°Q 2022 |Var. Cons. 1°Q 21-22|% |2°Q 2021 |2°Q 2022 |Var. Cons. 2°Q 21-22 | % |

|Negozio Galata |259.432 |71.717 |- 187.715|-72%|301.833|220.472 |- 81.361|-27% |

|Negozio Milano |4.607 |10.439 |5.833 |127% |1.508 |1.290 |- 218 |-14% |

|Negozio Portofino |- |- |- |0% |17.115 |199.049 |181.934 |1063% |

|Negozio Sainkt Moritz |- |465.056 |465.056 |100% |50.669 |407.121 |356.452 |703% |

|Special Sales |513.536 |939.286 |425.749 |83% |1.115.674 |1.004.370 |- 111.304| -10% |

|Franchising Praga |117.300 |321.980 |204.680 |174% |360.935 |352.150 |- 8.785 |-2% |

|Wholesale Europa |249.693 |816.536 |566.843 |227% |309.304 |600.982 |291.678 |94% |

|Wholesale USA |128.591 |631.767 |503.176 |391% |268.068 |496.773 |228.705 |85% |

|Wholesale Medio Oriente |90.129 |- |- |90.129 |-100%|- 186.532 |186.532 |100% |

|Wholesale Altro |32.889 |270.534 |237.644 |723% |81.890 |23.165 |- 58.725| -72% |

|TOTALE |1.396.178 |3.527.314 |2.131.137 |153% |2.506.995 |3.491.905 |984.909 |39% |

Rispetto ai dati di fatturato per canale di vendita, nel secondo trimestre 2022 mostra una notevole crescita il canale wholesale, che passa a distanza di un anno dal 31% dei ricavi al 43%; il canale retail attualmente rappresenta il 20%, le special sales il 28%, mentre il canale franchising incide per il 10% del fatturato al 30 giugno 2022.

Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti dell'andamento della Società. Anche nel primo semestre i numeri mostrano che la direzione che abbiamo intrapreso è coerente con il nostro piano di sviluppo. Nonostante il periodo di grande instabilità economica e politica, siamo riusciti a migliorare ancora una volta quasi dell'80% il dato delle vendite rispetto al semestre di un anno fa. I nostri gioielli sono sempre più apprezzati e ciò è stato testimoniato anche dai recenti prestigiosi premi ottenuti al The Couture di Las Vegas il mese scorso.

Il secondo semestre è già iniziato molto bene, sia per il canale wholesale che per il canale retail, e questo lo riscontriamo non solamente dai numeri, ma anche dalla continua richiesta e attenzione che il nostro brand riscontra a livello globale".

Nella presentazione dei dati, la Società tiene sempre a ricordare che gli effetti economici causati dalla pandemia e dall'attuale conflitto internazionale sono sempre in evoluzione e, quindi, quanto sopra esposto rappresenta la situazione al 30 giugno 2022. Al fine di fornire al mercato un'informazione costante e progressiva sull'andamento della gestione, la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari sulle proprie attività derivanti dall'evolversi della situazione globale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).

