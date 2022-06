di Financial Trend Analysis

GitLab ha segnato un rally superiore al 10% nel mercato esteso (la seduta di lunedì al Nasdaq si era però chiusa con un declino del 2,66%), dopo che la società di San Francisco creatrice dell'omonima piattaforma web open source (che consente agli sviluppatori di software di collaborare in remoto a progetti e fornire aggiornamenti su base quasi costante) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati dalla riduzione delle perdite nette da 27,9 milioni, pari a 53 centesimi per azione, a 26,1 milioni, e 18 centesimi.