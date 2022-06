Gli azionisti di Shopify approvano lo split azionario con rapporto di 10 a 1, annunciato in aprile dal gruppo canadese, creatore dell'omonima piattaforma di e-commerce.

di Financial Trend Analysis

Gli azionisti di Shopify approvano lo split azionario con rapporto di 10 a 1, annunciato in aprile dal gruppo canadese, creatore dell'omonima piattaforma di e-commerce. I termini prevedono che gli investitori con posizioni al prossimo 22 giugno ricevano nove azioni nuove per ognuna detenuta. Il trading rettificato al Nyse inizierà il prossimo 29 giugno. Shopify aveva chiuso in rally del 5,69% martedì a Wall Street.

(RR - www.ftaonline.com)