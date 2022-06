GlobalWafers investirà 5 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo impianto a Sherman, in Texas.

GlobalWafers investirà 5 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo impianto a Sherman, in Texas. L'investimento del gruppo di Taiwan, sottolinea MarketWatch, riceverà il sostegno del governo Usa se il Congresso approverà un progetto di legge attualmente in stand-by il cui obiettivo è aumentare la produzione interna di semiconduttori avanzati e ridurre la dipendenza dalle importazioni fornendo materiali ad aziende come Intel e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), che già si sono impegnate per incrementare l'output di chip in Usa.

