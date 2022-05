Il Consiglio di Amministrazione di GO internet approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato per l'anno 2021 redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS e sottoposti a Revisione Contabile tuttora in corso.

Il Consiglio di Amministrazione di GO internet approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato per l'anno 2021 redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS e sottoposti a Revisione Contabile tuttora in corso. L'esercizio 2021 ha visto al centro delle attività industriali l'affinamento e il potenziamento della macchina operativa orientata alla clientela business, incentrata sulla società *X-Stream *acquisita al 100% da GO internet nell'ottobre 2020.

Nell'arco dell'anno sulla società acquisita si è proceduto ad una revisione dei processi, al potenziamento dei reparti tecnici e commerciali, allo sviluppo di nuovi prodotti. Molte attività di efficientamento sono ancora in corso con particolare riguardo al comparto dei sistemi informativi e delle operation e ancora le nuove figure commerciali inserite non possono considerarsi a regime ma, già con il lavoro ad oggi svolto, XStream è in grado di esprimere un potenziale certamente superiore rispetto al momento della sua acquisizione a conferma delle attese potenzialità del business.

Con XStream maggiormente concentrata su servizi su misura per le imprese e i servizi all'ingrosso per rivenditori e system integrator, GO internet è andata a colmare il portafoglio d'offerta business del gruppo con soluzioni orientate a professionisti e piccole imprese alle quali rivolgersi in maniera più automatizzata e meno sartoriale di quanto faccia XStream.

Tali soluzioni sono state commercializzate a partire dal quarto trimestre del 2021 e ci si attende che nel corso del 2022 vadano progressivamente a regime.

A soffrire maggiormente, ed in parte come previsto, è stato il *segmento consumer *che tuttora rappresenta un volume di business complessivamente rilevante. In tale segmento pesano, da un lato, gli effetti della competizione sempre più serrata sui prezzi anche in virtù dell'ingresso di nuovi player sia di settore sia provenienti da settori limitrofi (energia e media). Dall'altro lato la metamorfosi che il settore sta vivendo dal punto di vista tecnologico con la diffusione di fibra e 5G è ancora tutt'altro che completata se non anche rallentata da dinamiche innestatesi negli ultimi anni quali la scarsità degli apparati (legata alla "crisi dei chip") e il parziale conseguente innalzamento dei prezzi da parte dei fornitori di apparati che male si scontra con una clientela consumer che insegue il miglior prezzo e sulla quale gli operatori non riescono pertanto a ribaltare i maggiori oneri legati all'incremento dei costi.

Quanto sopra rappresentato evidenzia come l'andamento economico sia negativamente influenzato dalla contrazione dei ricavi consumer e impone di proseguire nel riposizionamento di tutto il gruppo sul segmento business che mostra il potenziale di crescita adeguato per trainare l'inversione dei risultati nel medio/lungo periodo.

Il sostegno finanziario di tale strategia risulta fondamentale e trova riscontro, da un lato, nell'evoluzione dell'Accordo Quadro con Linkem, sia per effetto dell' acquisto delle Frequenze al 31 marzo 2022 con corresponsione del prezzo di acquisto residuo entro luglio 2022, sia per effetto della proroga della dilazione di pagamento dei canoni wholesale e, dall'altro, negli accordi con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets approvati dall'Assemblea dei soci del 26/06/20203 che forniscono al Gruppo la garanzia di accesso alla liquidità necessaria, mediante la possibilità di emettere bond covertibili/convertendi.

Sul fronte dei rischi esterni si segnala che il perdurare della pandemia da Coronavirus continua a generare difficoltà sia nell'approvvigionamento degli apparati per clienti sia sul fronte commerciale, inevitabilmente indebolito dal distanziamento sociale.

Si segnala infine che il conflitto russo-ucraino scoppiato alla fine di febbraio 2022 ha impatti marginali sull'attività del Gruppo Go in quanto il settore non ne è influenzato in maniera diretta.

Risultati Gruppo GO – 2021 *

**Nel complesso il volume di ricavi annuale si attesta a *9,2 milioni di Euro *composti interamente da ricavi core verso clienti finali e ripartiti per il 56% da clientela consumer e per il 44% da clientela business. Ad evidenza dell'impegno posto nel riposizionamento si segnala che, al 31 dicembre 2020, tale incidenza si attestava al 71% per il consumer e al 29% per il business.

Si conferma interessante la quota di ricavi con caratteristica ricorrente che si attestano all'89% del totale al pari dell'esercizio 2020 e sono composti da servizi in abbonamento (84%) e da servizi a traffico (5%). L'importanza di tale natura di ricavi risiede nella loro garanzia di costanza e mantenimento dei volumi nel futuro conferendo al Gruppo doti di stabilità e resilienza, quantomai importanti in questo periodo.

L'EBITDA che sconta un segno contrapposto tra marginalità derivante dal consumer e marginalità derivante dal business, si attesta al 1% ed ammonta complessivamente a 0,13 milioni di Euro *e sconta, da un lato, l'incremento dei costi operativi previsti dal piano per la messa in esercizio della nuova struttura commerciale business e, dall'altro, il *deterioramento dei tassi di churn della clientela consumer. Come già evidenziato, a pesare sulle disdette consumer è sia l'impossibilità per GO internet di replicare le offerte commerciali dei big player di settore sia di contrastare l'obsolescenza tecnologica della rete WiMAX e LTE il cui ammodernamento procede con ritmi rallentati dalla scarsa maturità e dall'alto costo delle infrastrutture 5G e dei relativi apparati per i clienti.

Oltre alla maggiore focalizzazione sul segmento business, che offre maggiore marginalità e tassi di crescita interessanti, è proseguita l'implementazione del nuovo modello di business meno "capital intensive" che permette di mantenere un livello di investimenti stabile (2,54 milioni di Euro rispetto ai 2,41 milioni di Euro del 2020) e ammortamenti che si attestano a 3,24 milioni di Euro (rispetto a 4,23 milioni di Euro del 2020).

Per quanto sopra esposto, il Gruppo chiude l'esercizio con un *EBIT *negativo pari a -4,3 milioni di Euro, registrando una *perdita dell'esercizio *pari a 3,2 milioni di Euro.

Infine, la *Posizione Finanziaria Netta *risulta diminuita da 11,7 a 8,9 milioni di Euro prevalentemente per i minori impatti relativi al trattamento contabile derivante dal principio IFRS 16 della locazione dei siti FWA, che si riflette in una pari variazione del circolante. L'esposizione pari ad Euro 8,9 milioni, per la quale il Gruppo prevede di mantenere regolarità nei pagamenti, risulta composta per il 77% da debiti verso istituti di credito e per il 23% da debiti per leasing e locazioni.

Il Capitale Circolante Netto al contempo risulta in diminuzione (da -2,8 a -6,9 milioni di Euro) in virtù, oltre che dello spostamento relativo ai contratti di locazione di cui sopra, dei costi operativi incrementali, in particolare quelli legati ai servizi di accesso wholesale FWA verso Linkem (2,9 milioni di Euro).

Nel complesso la marginalità e la generazione di cassa 2021 del Gruppo non sono ancora in linea con gli obiettivi di medio periodo, tuttavia, tali risultati avvalorano le scelte industriali effettuate e confermano l'importanza di proseguire sulle linee guida dettate dal nuovo piano industriale, ovvero di focalizzare le attività sull'offerta di servizi business che oggi compensano i risultati del segmento consumer e che segnano tassi di crescita in linea con le attese.

Sul fronte industriale per il segmento business prosegue l'introduzione di servizi evoluti di connettività e sicurezza e il continuo efficientamento della struttura produttiva con continui interventi su processi, sistemi e risorse per garantire l'adeguato sostegno ai volumi di vendita attesi da una forza commerciale non ancora a regime ma che cresce di mese in mese nelle performance. In affiancamento ai progetti portati avanti dalla società XStream, la Capogruppo ha sviluppato, come evidenziato in precedenza, prodotti orientati a professionisti e piccole imprese che mancavano nel portafoglio XStream e che vanno a completare il portafoglio di offerta business. Tali prodotti, e i relativi processi e sistemi per la vendita, configurazione e gestione, sono stati lanciati nel quarto trimestre 2021 e per il 2022 ci si attende una progressiva crescita nei volumi.

Sul segmento consumer, attività core della capogruppo, proseguono le attività di razionalizzazione e ottimizzazione con particolare attenzione a contrastare i tassi di insoluto e di disdetta. Nel complesso, sebbene i risultati attuali non siano positivi, risulta evidente l'importanza e la correttezza del percorso intrapreso e come il proseguimento nella direzione del riposizionamento sia la strada per garantire un recupero della marginalità e la crescita.

*Risultati GO internet S.p.A. 2021 *

**In relazione ai risultati della Capogruppo, incentrata sulla vendita di servizi di connettività FWA e FTTH a clientela residenziale, si registra un volume di ricavi core pari a 5,30 milioni di Euro, in flessione del 6% rispetto all'esercizio precedente (5,66 milioni di Euro), prevalentemente per effetto dell'incremento dei tassi di churn per la clientela su tecnologie FWA con conseguente flessione delle componenti di ricavi in abbonamento. Come evidenziato in precedenza, la clientela consumer sconta sia dinamiche competitive, con una competizione sui prezzi da parte dei grandi player che GO internet, per le proprie dimensioni, non riesce a contrastare, sia dinamiche tecnologiche con attività di ammodernamento della rete ed evoluzione verso il 5G che procedono più lentamente rispetto a quanto previsto a causa dei maggiori costi della tecnologia 5G (sia lato infrastrutture sia lato clienti) anche aggravati dalla crisi dei chip.

L'incremento dei costi per l'acquisto di servizi wholesale deriva dalla scelta di posizionare il modello di business della società su uno meno "capital intensive" (con conseguente riduzione sostanziale degli investimenti e quindi degli impegni finanziari). Tale incremento, per 0,6 milioni di Euro, è solo parzialmente compensato dalla riduzione dei costi del personale e determina una flessione dell'EBITDA che segna un risultato negativo per 0,14 milioni di Euro. A fronte di una riduzione sostanziosa degli ammortamenti (da 4,0 nel 2020 a 2,7 milioni di Euro nel 2021) per effetto del cambiamento del modello di business, la flessione a livello di EBITDA non si riversa interamente sul risultato netto.

La società chiude pertanto l'esercizio con una perdita di 2,91 milioni di Euro che il CdA propone di riportare a nuovo portando il patrimonio netto al 31 dicembre 2021, comprensivo di tale perdita, al valore di 7,0 milioni di Euro.

