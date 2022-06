Goldman Sachs alza l'outlook sul prezzo del Brent per i prossimi 12 mesi da 125 a 135 dollari il barile. Per l'istituto newyorkese si sta avviando alla fine il "surplus creato politicamente", guidato da un modesto calo dell'export russo, grandi rilasci dalle riserve strategiche Usa e dai lockdown in Cina. E mentre la domanda di petrolio di Pechino torna a crescere la produzione di Mosca è destinata a scendere ulteriormente a causa dell'embargo della Ue. I future sul Brent in consegna ad agosto avevano chiuso in rialzo dello 0,89% martedì a 120,57 dollari il barile.

(RR - www.ftaonline.com)