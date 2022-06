Goldman Sachs Group ha dichiarato che il board considererà di alzare il dividendo trimestrale da 2 a 2,50 dollari per azione. Decisione che verrà presa nel corso del meeting del terzo trimestre. Il colosso newyorkese aumenta il ritorno per gli azionisti dopo che che settimana scorsa la Federal Reserve (Fed) aveva comunicato i risultati degli ultimi stress test annuali (biennali nel caso degli istituti con meno di 250 miliardi di dollari di asset) che hanno visto promosse tutte le 33 maggiori banche o istituzioni finanziarie Usa. L'altro big Jp Morgan Chase & Co. ha invece indicato che lascerà invariato a 1 dollaro per azione il dividendo del trimestre. Jp Morgan, come Goldman, deve adeguare i requisiti di capitale alle nuove imposizioni della Fed ma aveva anche già annunciato in aprile un maxi buyback da 30 miliardi di dollari. Goldman aveva chiuso in declino dello 0,65% lunedì al Nyse, contro la flessione dello 0,80% di Jp Morgan.

