Goldman Sachs ha sfiorato un rally del 4% in premarket (la seduta di venerdì al Nyse si era già chiusa in rialzo del 4,36%), dopo che il colosso newyorkese ha fatto meglio delle attese nel secondo trimestre grazie soprattutto al trading nel fixed income, che ha generato 700 milioni di dollari di ricavi più del previsto. I profitti netti sono crollati da 5,35 miliardi, pari a 15,02 dollari per azione, a 2,77 miliardi, e 7,73 dollari, ampiamente sopra però ai 6,58 dollari del consensus di Refinitiv. I ricavi complessivi sono calati da 15,39 a 11,86 miliardi, contro i 10,78 miliardi del consensus di FactSet. Goldman ha sottolineato di avere registrato entrate"significativamente inferiori" in asset management e investment banking, parzialmente compensati da ricavi "significativamente più alti" nei mercati globali, nel wealth management ma anche nel retail.

(RR - www.ftaonline.com)