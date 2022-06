il rimborso della terza quota capitale, dovuta al 30 giugno 2022, pari al 25% del totale emesso, per Euro 12.500,00 (dodicimilacinqucento/00) per ciascuna delle n. 400 obbligazioni, per complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). A seguito di tale rimborso il valore nominale residuo delle singole obbligazioni sarà pari a Euro 12.500,00 (dodicimilacinqucento/00), e il valore residuo complessivo dell'emissione risulterà pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il taglio minimo risulta pertanto pari a Euro 12.500,00 (dodicimilacinqucento/00);

il rimborso della quarta ed ultima quota capitale residua, dovuta come da piano di ammortamento originario al 31 dicembre 2022, pari al 25% del totale emesso, per Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) per ciascuna delle n. 400 obbligazioni, per complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il rimborso anticipato del prestito obbligazionario avverrà al valore indicato nel Regolamento del Prestito, ovvero al 100,75% del valore nominale residuo dei titoli oggetto di rimborso anticipato, maggiorato degli interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti alla data di rimborso, secondo quanto già previsto dal Regolamento del Prestito.