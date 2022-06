Il Consiglio di Amministrazione di Gpi S.p.A. ("Gpi" o la "Società"), società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana ("EXM"), leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, all'unanimità:

(i) al fine di dotarsi delle risorse necessarie per realizzare il progetto industriale pluriennale di consolidamento e ulteriore crescita, ha deliberato di approvare il testo dell'accordo di investimento ("Accordo di Investimento") con CDP Equity S.p.A. ("CDPE"), FM S.r.l. e il Sig. Fausto Manzana che disciplina, tra l'altro, l'aumento a pagamento del capitale sociale, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, c.c., per un importo complessivo di euro 140 mln (l'"Aumento di Capitale");

(ii) ha approvato il Piano Strategico Industriale 2022-2024 (il "Piano").

• L'aumento di capitale di euro 140 mln, in ragione degli impegni assunti, sarà interamente sottoscritto in tre tranche da: (i) FM S.r.l., società che controlla GPI S.p.A., in esecuzione di un impegno di sottoscrizione, per un importo di euro 35 mln; (ii) CDP Equity S.p.A. in esecuzione di un impegno di sottoscrizione, per un importo di euro 70 mln; e (iii) altri investitori aventi la qualifica di "clienti professionali", per un importo di euro 35 mln, mediante un'attività di allocazione che sarà svolta da Banca Finint S.p.A., la quale interverrà anche in qualità di garante, congiuntamente a Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A e SEAC Fin S.p.A., per la sottoscrizione integrale di quest'ultima tranche di aumento di capitale.

• Ad esito dell'aumento di capitale, FM S.r.l. manterrà il controllo della Società attraverso il possesso della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in Assemblea.

• Gli obiettivi che la Società intende raggiungere attraverso la realizzazione del nuovo Piano sono: (i) consolidare e incrementare la propria presenza sul mercato nazionale tramite la trasformazione digitale e l'innovazione dei modelli di cura; (ii) diventare il punto di riferimento nel settore del Virtual Care (Telemedicina); (iii) rafforzare il proprio posizionamento a livello internazionale; (iv) innovare per anticipare nuove soluzioni di prodotto in un mercato in continua evoluzione.

• Il piano prevede di raggiungere nel 2024 ricavi superiori a euro 500 mln (CAGR 21-24 >15%), di cui almeno euro 420 mln di ricavi organici e almeno euro 80 mln di crescita per linee esterne, con un EBITDA margin superiore al 17%. Le risorse rivenienti dall'aumento di capitale contribuiranno alla realizzazione del nuovo Piano Strategico, che sostituisce il precedente, i cui target sarebbero stati raggiunti con largo anticipo.

• Sottoscritto quindi un accordo di investimento con CDP Equity S.p.A., che disciplina l'implementazione dell'aumento di capitale e contiene alcune pattuizioni parasociali relative alla governance della Società.

(RV - www.ftaonline.com)