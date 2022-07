Dando seguito a quanto comunicato lo scorso 14 luglio, GPI, società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, rende noto che in data odierna, sono stati iscritti, ai sensi dell'art.

Dando seguito a quanto comunicato lo scorso 14 luglio, GPI, società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, rende noto che in data odierna, sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, cod. civ., presso il Registro delle Imprese di Trento i progetti di fusione per incorporazione in GPI S.p.A. delle società *ACCURA *S.r.l., *GBIM *S.r.l., *PEOPLENAV *S.r.l., depositati lo scorso 15 luglio 2022. Le società incorporande sono - e saranno al momento della stipula dell'atto di fusione - interamente partecipate da GPI S.p.A. A norma dell'art. 2505 comma 2 cod. civ. e dell'art. 16.2 dello Statuto sociale, i progetti di fusione saranno sottoposti, per quanto attiene alla società incorporante, alla decisione del Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A., fatta salva la possibilità – ai sensi dell'art. 2505 comma 3 cod. civ. – per gli azionisti che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale di chiedere che la decisione di approvazione delle predette fusioni venga adottata dall'Assemblea Straordinaria della Società.

Gli azionisti eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno, entro otto giorni dalla data odierna (i.e. entro il 28 luglio 2022), indirizzare a GPI S.p.A. apposita richiesta, corredata dalla certificazione comprovante la titolarità delle azioni; le richieste potranno essere inviate per posta presso la sede legale in Via Ragazzi del '99 n. 13, 38123 Trento, oppure via fax al numero 0461 381599, oppure all'indirizzo PEC gpi@pec.gpi.it, in ogni caso all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala, altresì, che in data odierna sono stati depositati presso la sede sociale i documenti previsti dall'art. 2501-septies cod. civ., che saranno inoltre disponibili sul sito internet della Società www.gpi.it, sezione Investors/Documenti/Operazioni di fusione - 2022 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) Si segnala infine, che in data 21 luglio p.v. sarà pubblicato apposito avviso su un quotidiano

(GD - www.ftaonline.com)