di Financial Trend Analysis

GPI, facendo seguito ai comunicati precedentemente diffusi, aventi per oggetto la sottoscrizione della lettera di intenti relativa all'acquisizione da parte di GPI S.p.A. del 75% del capitale sociale di TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.A., con rispettive opzioni di Put & Call sul restante 25%, rende noto che, a fronte dell'accettazione da parte dei cedenti pervenuta in data odierna, il termine per la data di ultimazione della due diligence e del signing è stato prorogato al 25 maggio 2022. Il termine del closing resta fissato al 30 settembre 2022.

