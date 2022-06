Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori della Gran Bretagna è calato a -41 punti da -40 punti di maggio (-38 punti in aprile), contro il marginale recupero a -38 punti del consensus di Dow Jones Newswires.

Secondo il sondaggio pubblicato da GfK (la società di ricerca con base a Norimberga), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori della Gran Bretagna è calato a -41 punti da -40 punti di maggio (-38 punti in aprile), contro il marginale recupero a -38 punti del consensus di Dow Jones Newswires. L'indice si consolida sui minimi storici, ovvero da quando nel 1974 si era iniziato a elaborarlo, e resta in negativo per il settantacinquesimo mese consecutivo: l'ultima lettura in positivo considerando anche quelle invariate di febbraio e marzo 2016 risaliva al gennaio di quell'anno, cinque mesi prima del referendum sulla Brexit.

