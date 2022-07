Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), nei tre mesi allo scorso 31 maggio, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile in Gran Bretagna sul 3,8% precedente (3,7% nel primo trimestre), contro il 3,9% del consensus.

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Office for National Statistics (Ons, l'ente statistico di Londra), nei tre mesi allo scorso 31 maggio, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile in Gran Bretagna sul 3,8% precedente (3,7% nel primo trimestre), contro il 3,9% del consensus. In maggio le richieste di sussidi di disoccupazione sono invece calate di 20.000 unità contro il declino di 34.700 della lettura finale di aprile (65.500 la flessione di marzo) e la contrazione di 41.200 del consensus.

(RR - www.ftaonline.com)