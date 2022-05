Come previsto la Bank of England (BoE), alza i tassi d'interesse di 25 punti base all'1,00% sui massimi dal febbraio 2009.

Come previsto la Bank of England (BoE), alza i tassi d'interesse di 25 punti base all'1,00% sui massimi dal febbraio 2009. La decisione non è stata unanime: sei dei nove componenti del Monetary Policy Committee (Mpc) hanno votato per un incremento di 25 punti base mentre gli altre tre avrebbero preferito un aumento di 50 punti base. Si tratta del quarto rialzo consecutivo, dopo il primo di 15 punti base dello scorso dicembre. La BoE ha dichiarato di attendersi che l'inflazione tocchi il 10% quest'anno in Gran Bretagna.

